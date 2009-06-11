Жирная пища вызывает голод

Новое исследование, проведенное учеными из университета Цинциннати, подтвердило, что гормон голода грелин может быть активирован жирами из пищи, которую мы употребляем, а не из жиров, которые вырабатывает организм, чтобы оптимизировать метаболизм и способствовать накоплению жира в организме. Результаты работы будут опубликованы в июньском выпуске журнала Nature Medicine.

Грелин – это гормон, который накапливается в организме в период голодания, и его концентрация особенно высока непосредственно перед приемом пищи. Его называют гормоном голода, и используют в фармакологических дозах для того, чтобы стимулировать голод. Грелин уникален тем, что для активации ему необходим специальный фермент – грелин О-ацил трансфераза (ГОАТ). Изначально предполагалось, что жирные кислоты, прикрепляемые к грелину ГОАТ, вырабатываются организмом во время голодания.

В своем новом исследовании профессор психиатрии доктор Матиас Чоп (Matthias Tschöp) и его коллеги показали, что жирные кислоты, необходимые для активации грелина, поступают непосредственно из жирной пищи, которую мы едим. Они считают, что грелиновая система – это липидные сенсоры в желудке, которые информируют мозг о наличии калорий и, таким образом, запускают другие процессы энергопотребления, например, рост. В своей работе ученые использовали мышей, повышая или снижая уровень ГОАТ в их организме. Оказалось, что при кормлении пищей, богатой липидами, мыши с низким уровнем ГОАТ накапливали меньше жира, чем обычные мыши, поскольку их мозг не получал сигнала о поступлении жиров в организм, а те, у кого уровень фермента был повышен, быстро поправлялись.

Исследователи утверждают, что, хотя результаты их работы не могут быть безоговорочно перенесены на людей, предыдущие исследования ученых из университета Виржинии подтверждают актуальность их выводов относительно людей. В их работе было показано, что во время голодания уровень грелина у людей не менялся, но как только в организм попадала жирная пища, уровень гормона резко увеличивался. «Наше исследование ГОАТ у мышей объясняет процессы, происходящие в человеческом организме во время голодания. Без жирной пищи грелин остается неактивным не стимулирует накопление жиров», - рассказал профессор Чоп.

Результаты исследования, утверждают его авторы, перевернули существующую теорию о роли грелина с ног на голову и указали на роль фермента ГОАТ, который активирует грелин. Это открытие может быть использовано в создании новых методов лечения метаболических заболеваний, утверждают ученые.

health-ua.org