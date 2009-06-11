Автоматизированная инсулиновая помпа вышла в продажу

В Великобритании начнут продавать полностью автоматизированные инсулиновые помпы – устройства для введения этого гормона диабетикам, самостоятельно определяющие уровень глюкозы в крови и прекращающие инъекцию при его чрезмерном снижении. Аналогов на рынке новая помпа не имеет.

Устройство под названием Paradigm Veo создано для предотвращения передозировки инсулина, которая может привести к гипогликемической коме и смерти. При падении концентрации глюкозы в крови ниже нормы новая помпа подает человеку предупреждающий сигнал, а если он не реагирует, самостоятельно прекращает введение.

Диабетолог-консультант из Районной больницы Харрогейта Питер Хэммонд (Peter Hammond) назвал Paradigm Veo "значительным прорывом", который существенно повысит качество жизни пациентов и уменьшит страх, связанный с возможностью передозировки.

Производитель новой помпы компания Medtronic напоминает, что ее разработка применима только при сахарном диабете 1 типа. Цена устройства составляет около (более 145 тысяч рублей), что примерно на 100 фунтов дороже обычной помпы, не оснащенной монитором уровня глюкозы.

medportal.ru