Сексуальные расстройства вылечили ярким светом

Итальянские ученые обнаружили, что различные сексуальные расстройства, не связанные с органическим поражением половых органов, поддаются лечению ярким светом.

На идею подобной терапии исследователей из Университета Сиены натолкнули известные данные о том, что эпифиз (шишковидная железа), регулирующий циклические биологические ритмы и реагирующий на степень освещения, способен подавлять репродуктивную систему.

Причем, судя по всему, его действие реализуется на многих уровнях, поскольку рецепторы к гормону эпифиза мелатонину обнаружены и в гипоталамо-гипофизарной системе, контролирующей фон всех гормонов, и непосредственно в половых железах. Кроме того, предполагается, что мелатонин увеличивает продукцию другого гормона – пролактина, что может вызывать сексуальные расстройства.

Поскольку мелатонин вырабатывается в темное время суток, ученые решили провести экспериментальное лечение ярким светом девяти мужчин в возрасте от 39 до 60 лет с нарушениями половой функции. У шести добровольцев наблюдались расстройства полового возбуждения, у двух – анафродизия (отсутствие полового влечения), и у одного – расстройство оргазма.

Участников эксперимента случайным образом разделили на две группы, одна из которых получала активную световую терапию (30-минутное воздействие белой флюоресцентной лампой, создающей освещенность глаза в 10000 люкс на расстоянии одного метра), а другая – плацебо световую терапию (такое же воздействие с освещенностью 100 люкс). Лечение проводили как можно раньше после пробуждения, с 7 до 8 часов утра.

Через две недели у троих из пяти добровольцев, получавших активную терапию, симптомы заболевания исчезли; в группе плацебо сдвигов не наблюдалось. Для подтверждения эффективности метода ученые планируют приступить к более масштабным исследованиям.

medportal.ru