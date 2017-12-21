Шесть полезных свойств яблок

Диетологи отмечают, что яблоки не только вкусные плоды, они еще имеют лечебное воздействие на организм.

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1. Помогают похудеть. Лучшая диета для стройности - это в течение нескольких дней есть печеные яблоки с корицей и кефиром, будет меньше нагрузка на желудок, и одновременно будут выводиться токсины. Заедайте 200 г кефира, 3 - 4 яблоками. Чтобы такая диета не надоела своим однообразием, можно добавлять в яблоки корицу, в кефир специи, или зелень.

2. Выводят яды. Яблоки - это натуральный сорбент. Они богаты пектином, который чистит кишечник, и флавоноидами, которые связывают свободные радикалы, предотвращая развитие опухолей.

3. Придают силы. Благодаря минералам магнию, фосфору, кальцию, калию, селену и йоду, а также витаминам С, В1, В2, РР, Е и А яблоки отлично восстанавливают силы после усталости, стрессов, при болезни. Причем весь этот букет сохраняется главным образом в кожуре и тонком слое мякоти. Именно поэтому диетологи рекомендуют тщательным образом мыть, но ни в коем случае не чистить яблока.

4. Снижают холестерин. Диетологи заметили, что двухнедельная яблочная диета снижает уровень этого вещества в крови человека на 30%.

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5. Очищают зубы. Этими фруктами можно заменить зубные щетки. И главное, что особых усилий для этого не нужно, достаточно только съесть одно яблочко натощак - и зубная эмаль естественным образом очистится от налета, скопившегося на ней.

6. Улучшают пищеварение. В яблоках присутствуют органические кислоты: яблочная, лимонная, салициловая и бор. Благодаря этому, яблоки стимулируют выработку желчи и желудочного сока. Итак, одно яблоко за 20 минут до еды - и волчий аппетит во время трапезы вам гарантированный.