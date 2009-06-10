Кировоградщина: женщина и ребенок погибли от удара молнии

В с. Дмитровка Знамянского района Кировоградской области в результате удара молнии погибли 48-летняя женщина и 13-летняя девочка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области.

Несчастный случай произошел в минувшие сутки. Гроза застала женщину и ребенка в поле во время выпаса домашнего скота.