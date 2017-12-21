Почти 70% украинцев платят за медицинскую помощь в государственных больницах

За получение помощи в государственных медицинских учреждениях платят 69% украинцев.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования «Реформы в Украине: недоделанное и недовыполненное», проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос показал, что за медицинскую помощь в государственных медицинских учреждениях платят 69% респондентов, из них 33% - почти всегда, 25% - иногда и еще 10% платили пару раз. Принципиально не платят только 11% опрошенных, а 16% не платят, потому что у них нет денег.

Готовы официально возмещать больнице 15% стоимости медицинских услуг 15% украинцев, при условии, что остальные уплатит государство.