Минздрав начал закупки лекарственных препаратов на 2018 год

Минздрав начал закупочный процесс на 2018 год.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, в течение пяти рабочих дней можно присылать свои предложения к проекту перечня (номенклатуры) лекарственных средств, изделий медицинского назначения, оборудования и других товаров, работ и услуг, которые будут закупаться международными специализированными организациями за средства Государственного бюджета на 2018 год.

Утверждение номенклатуры – один из самых первых шагов государственных закупок. Согласованный перечень ложится в основу технического задания для специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки для украинских пациентов.

На общественное обсуждение вынесен 26 номенклатур. К обсуждению готовится еще 16 номенклатур, которые будут обнародованы в ближайшее время.