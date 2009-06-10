Детская гипертония - расплата за пятерки

От неправильного обучения в школе у детей может повышаться давление. А детская гипертония, о которой даже не догадываются родители, чревата риском инсульта в старшем возрасте.

Вот уже пять лет проводится исследовательская программа «Информационное пространство и здоровье школьников». Она заключается в мониторинге психологического и физического состояния школьников. Совместный проект Академии наук, Академии медицинских наук и Академии образования впервые поставил задачу выяснить, насколько с психоэмоциальной точки зрения детям комфортно или не комфортно в школе. То есть насколько школа провоцирует стресс у детей. Стрессовые показатели сравнивают со статистикой соматических заболеваний. В эксперименте задействовано нескольких общеобразовательных школ Москвы и Иркутска.

Уже получены очень интересные результаты. Впервые было выявлено то, что у наших детей школа вызывает повышение артериального давления. В начале и в конце учебного года детям измеряли давление. Первоначально показатели у большинства учеников соответствуют средней норме 90/60. К концу учебы в группе школьников начиная с 10−11 лет регистрировали повышенное артериальное давление. Больше всего гипертоников было выявлено среди старших подростков пубертатного периода. Но после летних каникул, к началу следующего учебного года, как оказалось, показатели нормализовались. Хотя и не у всех детей. Части детей (примерно 5% из числа обследуемых) ставили диагноз гипертония.

Специалисты утверждают, что не надо прописывать детям взрослые препараты. Главное, научить детей правильно распознавать эмоции и уметь с ними справляться, продуктивно реагировать на обиду, агрессию, а не подавлять их в себе.

infox.ru