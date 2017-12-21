Эпидемическая ситуация в Украине: активность гриппа остается низкой
Грипп легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт.
В течение 11-17 декабря 2017 года активность гриппа в регионах Украины остается низкой.
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Как сообщили УНИАН в Минздраве, эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен только в Днепропетровской области.
С начала сезона прививки против гриппа сделали 160 161 человек. Исследовано 326 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, определено по одному случаю вирусы гриппа типа A и типа.
Смертей из-за осложнений гриппа на этой неделе не зафиксировано.
*** Грипп – это острое респираторное заболевание, которое вызывается вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.
СИМПТОМЫ ГРИППА:
- высокая температура, которая держится минимум 5 дней,
лихорадка,
головная боль,
ломота в мышцах и суставах,
общая слабость,
потеря аппетита, возможно, тошнота,
кашель, который может длиться 2 недели и более,
насморк.
Симптомы гриппа начинаются внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.
При первых симптомах обращайтесь к врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.