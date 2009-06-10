Львовщина: открыты соревнования бригад скорой помощи

Сегодня на базе Яворивского международного центра миротворчества и безопасности Львовщины открылись Национальные соревнования бригад скорой медицинской помощи с международным участием - «Галицкие медицинские ралли-2009», которые будут длиться до 13 июня, - сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОДА. «Галицкие медицинские ралли» - соревнование для бригад скорой медицинской помощи лечебно-профилактических заведений Украины. Участие в соревнованиях примут также коллеги из Польши, Чехии, Беларуси, а также команды и руководители центров медицины катастроф из городов, определенных для проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 по футболу в Украине, - информирует пресс-служба.

Критериями для оценок работы карет скорой медицинской помощи будет браться умение организовать работу медперсонала на месте вызова, ориентирование на местности, качество и скорость предоставления экстренной медицинской помощи, сотрудничество с пожарниками и дорожно–патрульной службой, водительское мастерство. За соблюдением протоколов предоставления экстренной медицинской помощи будет следить квалифицированная бригада арбитров. Победителей определят за суммой набранных баллов.

Львовщина впервые в Украине переняла мировой опыт проведения подобных соревнований и положила начало Первым региональным «Галицким медицинским ралли» для бригад экстренной медицинской помощи в 2006 году.