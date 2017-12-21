Украинская полиция сможет собирать и накапливать образцы ДНК граждан

Конституционный Суд Украины открыл производство, в котором рассмотрит представление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской относительно неконституционности положений закона «О Национальной полиции», разрешающие правоохранителям собирать и накапливать образцы ДНК.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Отмечается, что обжалуемое положение этого закона позволяет полиции обеспечивать сбор и накопление, в частности, биометрических данных (дактилокарты, образцы ДНК) во время наполнения соответствующих баз (банков) данных.

«При этом законодателем совершенно не дифференцированы случаи необходимости сбора образцов ДНК в зависимости от степени тяжести и характера правонарушения, не определено, при каких именно обстоятельствах могут отбираться у лица образцы ДНК, порядок отбора, период и порядок их хранения, порядок уничтожения и доступа к такой информации самого лица или его родственников. Надлежащее регулирование этих вопросов и должно быть тем защитным механизмом, который бы сделал невозможным произвольное вмешательство в право человека на личную жизнь путем отбора и хранения образцов ДНК», - говорится в сообщении.

Таким образом, по мнению Лутковской, отсутствие в вышеупомянутом законе, а также других законах защитных положений, которые бы ограничивали дискрецию государственного органа, обеспечивали надежную защиту от произвольного вмешательства в право на личную жизнь путем отбора и хранения образцов ДНК, приводит к несоответствию положению, которое предоставляет полномочия принимать соответствующие меры.

«Следовательно, положения части второй статьи 26 Закона Украины «О Национальной полиции» в части, разрешающей полиции во время наполнения баз (банков) данных, определенных в пункте 7 части первой настоящей статьи, обеспечивать сбор, накопление биометрических данных в виде образцов ДНК, не соответствуют положениям статьи 3, частей первой, второй статьи 8 и части первой, второй статьи 32 Конституции Украины в их взаимосвязи», - отметила омбудсмен.