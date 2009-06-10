Китайская гимнастика избавляет от боли при артрите

Занятия тай-чи, традиционной практики плавных физических упражнений, пришедшей к нам из древнего Китая, позволяет уменьшить болевые признаки в суставах, улучшить общее физическое здоровье, снизить уровень напряжения и повысить качество жизни людей, страдающих от артрита. К таким выводам пришли австралийские физиологи Института Джорджа в Сиднее, проведя системный обзор и мета-анализ эффектов тай-чи на самочувствие больных артритом в 7 исследованиях. Специалисты полагают, что упражнения тай-чи можно использовать в качестве дополнительной или основной терапии против болезней опорно-двигательного аппарата. Медики убеждены, что китайская оздоровительная гимнастика не только избавит от изнуряющей боли пациентов с артритом, но и защитит людей от потери трудоспособности и усовершенствует физические функции тела.

Скелетно-мышечные боли у людей, сталкивающихся с артритом и другими хроническими болезнями суставов, ложатся тяжелым бременем на здоровье. Ортопеды заметили, что растяжка, мягкие силовые упражнения, пошаговая непрерывность физического движения и элементы аэробики, присутствующие в тай-чи, оказались очень эффективными против болей в суставах и мышцах.

Тай-чи регулярно практикуется в Китае, чтобы улучшить общее самочувствие и поддержать здоровье. Кроме того, тай-чи является недорогим, безопасным, удобным и приятным методом физической активности, подходящим именно для больных артритом, поскольку дает минимальную физическую нагрузку, добавляют врачи.

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