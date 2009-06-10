Ющенко запланировал совещание по вопросам медицины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил руководителю Секретариата Президента Вере УЛЬЯНЧЕНКО организовать совещание с руководителями регионов, посвященное вопросам медицины и образованию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании с председателями областных, Киевской и Севастопольской государственных администраций и председателем Совета министров АРК Крым.

В.ЮЩЕНКО попросил В.УЛЬЯНЧЕНКО через 30 дней подготовить совещание в одной из областей.

В ходе сегодняшнего совещания он много внимания уделил вопросам образования. Среди прочего, глава государства выразил обеспокоенность, что ученики девятого класса в следующем году могут остаться без учебников. Также В.ЮЩЕНКО обратил внимание участников совещания на то, что на сегодня в средних школах не хватает учителей.

Президент поручил руководителям регионов проанализировать ситуацию на протяжении 30 дней и решить вопрос хотя бы с обеспечением школ учителями украинского языка и литературы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО дал поручение губернаторам обеспечивать в областях выполнение закона о государственном языке, а также свободном развитии языков национальных меньшинств.