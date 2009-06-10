Деятельность коммунальных аптек не будет патентироваться
13:48, 10 июня 2009Страна
0
ВР приняла закон
Верховная Рада Украины приняла Закон “О дополнении статьи 1 Закона Украины “О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности”.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 358 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусмотрено установить, что действие Закона Украины “О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности” не распространяется на торговую деятельность коммунальных аптек.
Закон вступит в силу с момента его опубликования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter