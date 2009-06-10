Отдыхать на киевских пляжах опасно для здоровья

Заместитель генерального директора киевского коммунального предприятия "Плесо" Александр ТАРАН заявляет, что в городе на сегодняшний день нет ни одного пляжа, на котором было бы безопасно отдыхать, поскольку ни один из них не получил санитарного паспорта к открытию летнего сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТАРАН сообщил на пресс-конференции на тему: "Об общественных пляжах Киева".

“Несмотря на то, что на всех каналах после того как мы стали выступать, и руководством “Плесо”, и руководством города было сказано, что как минимум 12 пляжей будут подготовлены к пляжному сезону, я могу заверить вас, что на сегодняшний день ни один из пляжей Киева не получил санитарного паспорта. То есть, он к пляжному сезону не готов и купаться на наших пляжах в настоящее время опасно”, - заявил А.ТАРАН.

Говоря о работе «Плесо», он отметил: “В связи с тем, что наше предприятие является предприятием по охране, содержанию водных объектов, могу сказать, что на данный момент оно со своими задачами не справляется и задачи не выполняет”.

Главными причинами этого, по словам А.ТАРАНА, является, во-первых, недофинансирование из бюджета, во-вторых – “непутевое руководство”.

Он утверждает, что для подготовки и содержания столичных пляжей в этом году не принято на работу ни одного нового работника, в частности, медсестер, уборщиков и других, которые непосредственно обеспечивают чистоту и безопасность отдыхающих.

“Вместе с тем, за последние полгода на предприятии количество работников управленческого аппарата, например, заместителей генерального директора после первой реорганизации, когда ККП перешло в КП, выросло с 8 до 15 человек, а управленческий аппарат вырос более чем на 40 человек”, - подчеркнул А.ТАРАН.

По его убеждению, руководство города поставило перед руководителем КП “Плесо” задание подготовить предприятие к приватизации, и только эту работу сейчас проводит его руководство.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции экс-руководитель ГКП “Плесо”, а в настоящее время председатель Киевской городской организации Всеукраинского общества охраны природы Николай ЩЕПЕЦ не исключил привлечения в условиях кризиса инвесторов к благоустройству зон отдыха возле воды, но это, по его мнению, должно быть организовано таким образом, чтобы состояние городских пляжей и их благоустройство действительно улучшалось, и эти зоны оставались доступными для всех киевлян.

“Это должно быть, но далеко не таким образом как сегодня, когда один из заместителей Киевского городского председателя, персонально приходя на пляж и фактически своими жестами, движениями и словами ставит заборы поперек наших зон отдыха и пляжей. А затем на месте этих движений появляются самовольно построенные сооружения, владельцы которых никому ничего ни в какой бюджет не платят и не вкладывают ни одной копейки в развитие этих территорий”, - отметил он.

Н.ЩЕПЕЦ подчеркнул, что первоочередной задачей сегодня при обустройстве городских пляжей остается создание инфраструктуры и объектов, которые обеспечат безопасность и комфорт отдыхающим. Но сегодня работники “Плесо” только убирают территории пляжей от мусора, в то же время в полном объеме не проведена дератизация, из-за чего возникает угроза для отдыхающих заболеть лептоспирозом; не выкошены трава и сорняки, что создает опасность укусов клещей, которые разносят, в частности, энцефалит.

Он также отметил, что имеет информацию о создании ООО “Киеврыба”.

“Согласно проекту, этому обществу для так называемого рыборазведения в пределах города Киева передается в пользование 59 водных объектов, а среди них даже неприкосновенные. Это, для примера, заливы Днепра – Оболонский, Собачье устье, Верблюд, это озера – Вербное, Тельбин, Лесное на ДВРЗ, Березка в Гидропарке... “, - утверждает Н.ЩЕПЕЦ.

Кроме того, по его данным, остров Большой (расположенный между Железнодорожным и Южным мостом) площадью свыше 30 га решением Киевсовета передан под песчаный карьер. В результате таких работ на острове, отметил Н.ЩЕПЕЦ, не только будет разрушена экосистема, но и возникнет угроза устойчивости двух мостов, которые расположены рядом.

Ввиду изложенного, представители общественности призывают киевлян 12 июня поддержать митинг возле Киевской мэрии в защиту городских пляжей. Координатор этой акции А.ТАРАН сообщил, что акция начнется в 14.00. Митингующие будут требовать от городской власти, в частности, создание рабочей группы, в состав которой будут входить депутаты Киевсовета, соответствующие специалисты КГГА и предприятия “Плесо”, представители общины Киева и общественных организаций. Группа должна разработать уточнение к программным заданиям предприятия “Плесо”, программу развития водного хозяйства столицы и др.