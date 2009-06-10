В рыбных консервах "Сайра" обнаружены глисты

В Свердловской области обнаружена партия зараженных паразитами консервов, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Проверка партии консервов "Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла" была организована работниками управления Роспотребнадзора по Свердловской области после сообщения жителя города Верхняя Салда. Он заявил, что в купленной банке консервов обнаружил паразитических червей.

Сотрудники Роспотребнадзора провели анализ партии консервов, произведенных 4 октября 2008 года дальневосточной компанией. В банках специалисты санитарно-эпидемиологической службы обнаружили части и целые экземпляры плоских паразитических червей.

Паразиты были признаны нежизнеспособными и не представляющими угрозы для здоровья граждан. Тем не менее, само их наличие в продуктах питания является грубым нарушением санитарно-гигиненических норм, отметили в Роспотребнадзоре. Вся партия консервированной сайры была изъята из продажи. Информация о выявленных нарушениях была направлена компании-изготовителю, а также поставщику консервов.

По предположению сотрудников Роспотребнадзора, другие партии продукции могут также оказаться некачественными. Всем покупателям, обнаружившим в рыбных консервах паразитов или иные посторонние предметы, рекомендовано обратиться в региональные отделения Роспотребнадзора.

medportal.ru