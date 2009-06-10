Чай и кофе снижают риск эндометриального рака

В исследовании, опубликованном в этом месяце в издание "Международный журнал рака" свидетельствуется, что кофе и чай могут иметь важное значение в плане снижении риска развития эндометриального рака.

"Связь между питанием и эндометриальным раком было изучено, но не конкретно между кофе и чаем, и эндометриальным раком", - отметила руководитель исследователей Susan E. McCann в Департаменте по вопросам профилактики рака и борьбы c ним в Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, N.Y.

В добавление к общему исследованию относительно широкого потребление кофе и чая, а также их антиоксидантых и противовоспалительных свойств, группа приступила к изучению связи между риском эндометриального рака и потребление кофе, кофе без кофеина и черного чая.

Исследователи подробно изучили данные, собранные в ходе обследований в Roswell Park Cancer Institute начиная с 1982 по 1998 год, в период, когда всем пациентам проходившим исследование предложили комплексный опросник. Среди прочего, этот опросник содержал подробные вопросы об их диете, продуктах питания и напитках.

Команда McCann определила 541 женщин с подозрением на первичный эндометриальный рак и соответствующий набор 541 женщин с неподтвердившимся раком матки. Среди них 513 и 512, соответственно, имели анкеты с полными данными касательно потребления кофе и чая.

Чтобы проанализировать данные, исследователи выделили потребление напитков в диапазоне от чашки в день, до четырех и более чашек в день. Они также приняли во внимание вероятность коэффициентов и доверительные интервалы для других факторов, таких как возраст, масса тела и статуса менопаузы.

Результаты свидетельствовали, что "женщины, которые потребляются более двух чашек чая в день был на 44 процентов менее подвергнуты риску развития эндометриального рака", и что "женщины, которые потребляли более чем четыре чашки в любом сочетании кофе и чая в день были на 53 процента меньше подвержены риску развития эндометриального рака", - говорится в докладе. Женщины, которые регулярно пили две чашки кофе день показали 28 процентное сокращения эндометрии матки, в то время как употребление кофе без кофеина не показывал подобного эффекта.

В докладе отмечается, что необходима дальнейшая работа для понимания взаимосвязи между употреблением чая и кофе и эндометриальным раком.

jhana.ru