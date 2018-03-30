10 наиболее частых ошибок пациента

Всем нам хорошо знакомы истории о том, как какой-нибудь врач лечил пациенту не ту ногу или забыл ножницы в брюшной полости во время операции по удалению аппендикса. Страх перед врачебными ошибками имеется, наверное, у каждого потенциального пациента. Но это, как правило, лишь единичные, почти анекдотичные случаи. К серьезным последствиям для здоровья обычно приводит целый ряд ошибок и упущений. И верьте или нет, но вы сами зачастую вредите своему здоровью, совершая медицинские ошибки, а значит, вы сами можете сыграть немаловажную роль в том, чтобы их предотвратить.

Вот десять наиболее распространенных ошибок, способных нанести вред вашему здоровью:

1. Вы не проверяете срок годности лекарств. Одна или две недели, скорее всего, не играют большой роли, но с прохождением большего срока химические вещества, входящие в состав лекарства, могут изменить свои свойства, став менее эффективными и даже опасными для здоровья. Хотя бы два раза в год необходимо тщательно просматривать домашнюю аптечку и без жалости избавляться от лекарств с истекшим сроком годности. Так что добавьте ревизию аптечки в свой список дел для весенней и осенней генеральной уборки.

2. Вы пропускаете периодические осмотры. Даже если у вас ничего не болит, профилактические осмотры – необходимая вещь для тех, кому немаловажно собственное здоровье. Возьмите себе за правило хотя бы раз в год посещать стоматолога, гинеколога, терапевта, сдавать все необходимые анализы, раз в несколько лет делать флюорографию, ЭКГ, женщинам после 40 лет – маммографию. Не ждите, когда врач предложит или напомнит вам о необходимости сделать тот или иной тест, настаивайте на периодических осмотрах сами.

3. Вы не до конца честны с врачом. Бывает трудно признаться как самому себе, так и лечащему врачу, что вы, к примеру, много курите, периодически выпиваете, ведете малоподвижный образ жизни, имеете беспорядочные половые связи, питаетесь неправильно и нерегулярно. Но ведь врач не будет вас судить, ему необходимо знать о ваших привычках, чтобы подобрать подходящее лекарство или режим. Так что врачу, как и священнику, выкладывайте все как на духу.

4. Вы принимаете антибиотики при первых признаках насморка. Сколько раз уже говорилось о недопустимости этого, но доктора признаются, что пациенты их просто не слышат: антибиотики не действуют при простуде! Неважно, насколько сильно у вас заложен нос или болит горло, все шансы за то, что это именно вирусная, а не бактериальная инфекция. Антибиотики бессильны против вирусов. А бесконтрольный прием антибиотиков может привести к появлению устойчивых к ним бактерий. Прием антибиотиков при простуде возможен только при продолжительной высокой температуре или появлении мокроты необычного цвета.

5. Вы фанатичный поклонник Интернета. Интернет – незаменимый источник информации, и часто бывает полезным узнать подробнее о своей болезни или том или ином лекарстве. Но только после посещения врача. Конечно, воспользоваться Интернетом легче и быстрее, чем пойти к врачу, но если у вас нет медицинского образования, вы не можете отличить ценный совет от неправильной, устаревшей и даже опасной информации. Так что не играйте в доктора и не пытайтесь сами себе ставить диагноз или назначать лечение, иначе высок риск того, что вместо банальной мигрени вы «найдете» у себя опухоль мозга – или наоборот.

6. Вы неправильно принимаете лекарства. Правильное время приема чрезвычайно важно для действия некоторых лекарств. Например, оральные контрацептивы действуют максимально эффективно, если принимать их в одно и то же время и ни в коем случае не пропускать приема. Иначе они могут просто не подействовать. Подобные лекарства желательно принимать сразу же, как только утром встали с кровати, либо вечером, перед тем как лечь спать. Другая ошибка, которую часто совершают люди, далекие от медицины, это то, что, пропустив время приема, они затем удваивают дозу лекарства, чтобы «наверстать упущенное». Это абсолютно не нужно и даже опасно. Действие большинства регулярно принимаемых лекарств призвано поддерживать в крови стабильный уровень необходимых веществ. Прием слишком большой дозы способен лишь вызвать интоксикацию организма.

7. Вы не сообщаете врачу обо всем, что принимаете. Многие витамины, минералы, травы, пищевые добавки, не говоря уже о лекарствах, могут повлиять на действие предписанных врачом лекарств. Антибиотики, например, могут свести на «нет» действие оральных контрацептивов. Обязательно сообщите обо всех препаратах, которые вы принимаете, лечащему врачу, поскольку некоторые компоненты, содержащиеся в них, могут вступать в реакцию с компонентами лекарства или повысить риск появления побочных реакций и осложнений.

8. Вы не пьете до конца прописанные лекарства. Почувствовав себя лучше после нескольких таблеток, вы перестаете принимать их либо сокращаете дозу, чтобы «не травить организм». Это неправильно и опасно. Особенно важно принимать всю предписанную дозу в случае с антибиотиками. Раннее прекращение приема может привести не только к возобновлению болезни, но и к появлению бактериальной сопротивляемости. Желательно сразу купить в аптеке нужное количество предписанных таблеток и принимать их столько и так долго, как прописано врачом.

9. Последний раз вы делали прививки еще в далеком детстве. Какие бы ни возникали споры вокруг вакцинации, она остается немаловажным звеном в укреплении иммунитета. Взрослые тоже нуждаются в вакцинации. Так, выйдя из детского возраста, желательно сделать прививку АКДС и повторять вакцинацию каждые 10 лет. Следует также привиться от краснухи, если вам не сделали прививку в детстве, гепатита и каждый сезон делать вакцинацию от гриппа. После 60 лет эксперты советуют также сделать прививку от опоясывающего лишая.

10. Вы не знаете историю болезней своей семьи. Почти каждая болезнь, за исключением некоторых инфекционных, так или иначе связана с наследственностью. Поэтому для сохранения собственного здоровья очень важно знать, чем болели по жизни ваши родственники. Неплохо бы составить в письменном виде своеобразное медицинское «генеалогическое древо» вашей семьи. Начните с себя, своих родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Особое внимание обратите на случаи рака, диабет, сердечно-сосудистые болезни и любые другие хронические или повторяющиеся в поколениях болезни, по возможности включая типы и возраст появления. Старайтесь обновлять информацию каждые несколько лет. В конце концов, она пригодится и вашим детям.

Помните, что именно вы сами, а не врач, несете ответственность за собственное здоровье и за здоровье ваших детей. Статистика свидетельствует, что пациенты, которые стремятся понять суть болезни и методы лечения и задают множество вопросов врачу, получают более качественное лечение. Так будьте бдительны и не совершайте ошибок: ваше здоровье - в ваших руках!

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