Страны СНГ договорились противостоять новому гриппу

Страны-участницы СНГ на совещании в Москве договорились о совместных мерах по борьбе с распространением вируса гриппа А/H1N1 "Калифорния 04/2009".

Об этом УНИАН сообщили в Роспотребнадзоре.

"По результатам обмена мнениями, с учетом предложений представителей государств-участников СНГ по данной проблеме участники совещания подписали решение о мерах по недопущению распространения на территории государств СНГ вируса гриппа A/H1N1", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, РФ, Узбекистана, исполнительного комитета СНГ, а также руководители ведущих российских научно-исследовательских учреждений, занимающихся изучением гриппа.

Сообщается, что были рассмотрены вопросы организации эпидемиологического надзора и лабораторной диагностики вируса гриппа A/H1N1, перспективы сотрудничества в области производства препаратов для химиопрофилактики и лечения гриппа A/H1N1, включая разработку вакцины.

Результаты совещания будут рассмотрены на очередном заседании Экономического совета СНГ 19 июня 2009 года в г. Кишиневе.

Как сообщил в интервью российскому каналу «Вести» глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Геннадий ОНИЩЕНКО, в России вирусом гриппа А/H1N1 заразились три человека, но число обследованных составило почти 250 тыс. человек.

По официальным данным ВОЗ, по состоянию на 9 июня из 73 стран мира поступили официальные сообщения о 26 тыс. 563 случаях инфицирования гриппом А/H1N1. 140 из них оказались смертельными.