ВОЗ готовится объявить о начале пандемии гриппа А/H1N1

Вcемирная организация здравоохранения готовится объявить о начале пандемии гриппа А/H1N1.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, новый вирус А/H1N1 продолжает распространяться по планете. К 9 июня во Всемирную организацию здравоохранения из 73 стран мира поступили официальные сообщения о 26 тыс. 563 случаях инфицирования гриппом А/H1N1. 140 из них оказались смертельными. ВОЗ не исключает, что вскоре будет принято решение о переходе к шестой фазе борьбы с гриппом. Объявление этой фазы указывает на то, что началась глобальная пандемия.

Вчера на пресс-конференции в Женеве помощник генерального секретаря ВОЗ по вопросам безопасности и окружающей среды Кейджи ФУКУДА обратил внимание на тот факт, что заболевания гриппом протекают по большей части в легкой форме.

Новый вирус не претерпел никаких серьезных изменений. Он по-прежнему остается чувствительным к имеющимся на сегодняшний день двум антивирусным препаратам. Самыми быстрыми темпами вирус А/H1N1 распространяется в младшей возрастной группе. Из Канады поступили сообщения о серьезных случаях заболевания в общинах коренных народов.

К.ФУКУДА заявил, что в настоящее время ВОЗ занимается подготовкой государств к переходу к шестой фазе. Они должны обладать всей необходимой информацией на этот счет и не допустить паники среди населения.

«Переход к шестой фазе не обязательно означает, что тяжесть этого заболевания ухудшается. ВОЗ хотела бы избежать таких неблагоприятных последствий объявления глобальной пандемии, как торговые эмбарго, запрет на поездки, закрытие границ, введение ограничений на поездки, забой свиней», - заявил К.ФУКУДА. Он выразил опасение, что в результате паники многие медицинские учреждения могут оказаться переполненными.