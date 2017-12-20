Супрун надеется, что президент подпишет законы о медицинской реформе до конца недели

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент подпишет законы о медицинской реформе до конца этой недели.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам перед заседанием правительства.

«Надеюсь, что до конца этой недели будет подписан», - заявила она.

Также, по ее словам, в ближайшее время состоится заседание правительства, на котором будут приняты подзаконные акты, чтобы начать медицинскую реформу в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327). Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации; медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.

Кроме того, за счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом министров.

14 ноября Рада приняла президентский закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117). Им устанавливается, что медицинское обслуживание в сельской местности обеспечивают учреждения здравоохранения, в том числе центральные районные больницы, центры первичной медицинской (медико-санитарной) помощи, фельдшерско-акушерские/фельдшерские пункты, амбулатории, медицинские пункты, медицинские кабинеты, мобильные медицинские кабинеты, аптечные пункты, а также врачи общей практики - семейные врачи и врачи других специальностей, которые оказывают первичную медицинскую помощь и зарегистрированы как физические лица-предприниматели и получили в установленном законом порядке лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, а также заключили договор о медицинском обслуживании населения с соответствующим распорядителем бюджетных средств.

Государство обеспечивает выполнение мероприятий по повышению доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности по ряду основных направлений, в числе которых содействие развитию лечебных учреждений всех форм собственности, совершенствование сети учреждений здравоохранения и материально-технической базы дошкольных учреждений, проведение в сельской местности периодических выездных приемов врачей-специалистов.

Кабмин определяет порядок и критерии обеспечения за счет средств государственного бюджета учреждений здравоохранения в сельской местности оборудованием и транспортными средствами, необходимыми для медицинского обслуживания населения. В частности, современными компьютерными и телекоммуникационными технологиями и средствами для обеспечения функционирования электронной системы здравоохранения, организации медицинского обслуживания в сельской местности с применением телемедицины и электронных рецептов.