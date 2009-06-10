Все больше людей становятся жертвами компьютеров

За последние 13 лет количество телесных повреждений, полученных при пользовании домашним компьютером, в США возросло на 732%, пишет American Journal of Preventive Medicine.

По данным исследований, в период с 1994 по 2006 год в американские больницы поступило более 78 тысяч пациентов, получивших повреждения различной тяжести при пользовании компьютером. 93% случаев произошли дома у пациентов.

Количество подобных инцидентов выросло более чем в два раза по сравнению с количеством семей, у которых появились компьютеры, пишет издание. Больше всех страдают дети моложе пяти лет: они часто спотыкаются о кабели. Кроме того, мониторы падают им на головы чаще, чем людям старшего возраста, свидетельствуют данные исследования.

В то же время в Британии количество повреждений, полученных во время пользования домашним компьютером, составило около 800 в 1995 году, в 1999-м - более 1800, в 2002-м - 2100. Данные за более поздние годы отсутствуют. Согласно статистике Королевского общества по предотвращению несчастных случаев, в трети произошедших в 2002 году инцидентов пострадали дети моложе 15 лет.

Речь идет в основном о небольших шишках и ссадинах. Однако в 1998 году 6-летний мальчик получил ожоги от пожара, который начался, когда он пролил на компьютер свой напиток.

По словам американского эксперта, доктора Лары Маккензи, эта проблема требует более тщательного изучения, поскольку компьютеры все глубже проникают в повседневную жизнь человека. Маккензи также подчеркивает, что необходимо иметь более полную информацию о типах используемых компьютеров, конфигурации компьютерных систем, а также мебели, в которых они размещаются, чтобы разработать более совершенные рекомендации по технике безопасности, особенно когда речь идет о детях.

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