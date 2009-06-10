Как правильно подготовиться к зачатию?

Женщина носит в себе с рождения все яйцеклетки и поражающие факторы на них действуют непрерывно. Мужчинам несколько проще, новая генерация сперматозоидов вызревает в среднем за 72 дня, но они могут тоже подвергаться негативным воздействиям.

В последние годы всё больше и больше семейных пар не могут иметь здоровое потомство или с этим возникают большие сложности именно по причине общего своего физического нездоровья (хотя бы курение с ранних лет), хронических инфекций или последствий перенесённых заболеваний. И зачастую помочь таким людям ничем уже нельзя или приходится прилагать много труда и средств для, казалось бы, такого естественного процесса.

Вот из этого и основные направления подготовки:

· Общий уровень здоровья (не пить, не курить, не принимать наркотики, заниматься спортом, обычный медицинский осмотр).

· Обследование на наличие, лучше конечно отсутствие инфекций (ВИЧ, Сифилис, урогенитальные инфекции, гепатит).

· При выполнении первых двух пунктов 99% вероятности за то, что беременность и роды пройдут нормально.

· Если что-либо не так, или проблемы с зачатием, следует обратиться к гинекологу и совместными усилиями найти мешающую причину.

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