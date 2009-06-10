Новое лекарство от туберкулеза

Экспериментальный препарат компании Johnson & Johnson при добавлении в клинических испытаниях к стандартной противотуберкулезной терапии пятикратно повысил ее эффективность, в том числе при лекарственно-устойчивом туберкулезе.

Новое лекарство TMC207 блокирует бактериальный фермент АТФ-синтетазу, подавляя тем самым образование аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) – универсального источника энергии. В результате этого бактериальная клетка, лишенная энергетического снабжения, погибает.

В клинических испытаниях на 47 жителях ЮАР препарат добавляли к стандартной терапии, включающей пять противотуберкулезных препаратов. За восемь недель приема этого сочетания лекарств у 48 процентов добровольцев исчезали следы возбудителей заболевания в мокроте. Стандартная схема приводила к подобному результату лишь у девяти процентов больных.

Единственным наблюдавшимся побочным эффектом TMC207 была тошнота, которую во время приема препарата испытывали 26 процентов добровольцев.

Для введения препарата в клиническую практику необходимо подтвердить его эффективность и безопасность в масштабных мультицентровых исследованиях, что займет еще несколько лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно туберкулезом заболевает девять миллионов человек. Примерно в 490 тысячах случаев инфекция устойчива к стандартной терапии.

medportal.ru