Почему для детей важен дневной сон

Согласно заключению ученых, дневной сон чрезвычайно важен для детей. Результаты исследования показали, что те дети в возрасте 4-5 лет, которых родители уже не укладывали на дневной отдых, проявили значительно более высокие уровни гиперактивности, тревожности и депрессии, чем дети, которые продолжали ежедневно спать 1-2 часа в обеденное время.

По словам автора исследования доктора философии Брайана Кросби из университета Пенсильвании, предыдущие исследования уже показали, что прерывистый или слишком короткий сон связан с симптомами гиперактивности, тревожности и депрессии. Ученые продемонстрировали, что дневной сон не только отлично замещает возможные недочеты ночного сна, но и важен сам по себе в качестве передышки для организма энергичного ребенка.

«У каждого ребенка существует собственная предрасположенность к отказу от дневного сна. И родителям лучше включать в распорядок дня ежедневный полуденный отдых для детей, чтобы в случае необходимости те могли вздремнуть», сказал доктор Кросби.

В исследовании были проанализированы данные 62 детей в возрасте 4-5 лет. 77% из них днем спали, 23% - нет, что было установлено на основе актиографических данных. В среднем первые спали 3,4 дня в неделю. Из них 55% были детьми белых родителей, 53% были мальчиками. Родителей опросили на предмет того, сколько обычно ребенок спит в будни и по выходным, каков характер сна, демография семьи. Актиографические данные собирались непрерывно в течение 7-14 дней.

Кросби надеется, что результаты исследования сподвигнут родителей не лишать детей дневного сна раньше времени, тем более что оптимальный возраст для отказа от полуденного отдыха еще пока не выявлен.

innovanews.ru