Операции на желудке выполняют через рот

Американские и европейские хирурги испытывают методику проведения операции по уменьшению желудка через рот. Такой доступ при вмешательстве, направленном на борьбу с ожирением, не оставляет косметических дефектов.

С помощью гастроскопа, введенного через пищевод, на желудок накладываются хирургические скобы таким образом, чтобы в нем сформировался тонкий канал, замедляющий прохождение пищи. Благодаря этому пациент чувствует насыщение после приема небольшого количества пищи и теряет вес.

Врачи называют предварительные результаты 200 операций в США и 100 в Европе многообещающими. Спустя около 18 месяцев после вмешательства среднее снижение веса пациентов составило 45 процентов. По словам хирурга Грегга Ниши (Gregg Nishi) из Медицинского центра Сидарс-Синай, только одна операция осложнилась перфорацией пищевода; более серьезных осложнений не наблюдалось.

Новая операция стала очередным достижением технологии NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery – Эндоскопическая хирургия через естественные отверстия). На сегодняшний день в мире с помощью этой технологии успешно удаляли аппендикс, желчный пузырь и почку через влагалище; через рот проводили удаление аппендикса и биопсию поджелудочной железы.

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