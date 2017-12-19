ВР привела законодательство о соцзащите лиц с инвалидностью в соответствие с Конвенцией ООН

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины (относительно социальной защиты лиц с инвалидностью) (регистрационный номер 6710).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 232 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, целью принятия законопроекта является приведение действующего законодательства в части социальной защиты лиц с инвалидностью в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Факультативным протоколом к ней и внедрение европейских стандартов в этой сфере.

Законом изменения вносятся в 44 законодательных акта. В частности, предлагается слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменить соответственно словами "лицо с инвалидностью", "человек с инвалидностью вследствие войны" и "ребенок с инвалидностью".

Как отметила заместитель министра социальной политики Наталья Федорович, принятие этого законопроекта позволит "создать справедливые и благоприятные условия жизнедеятельности для лиц с инвалидностью".

Кроме того, первый заместитель председателя Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Максим Бурбак отметил необходимость уточнения нормы законодательства о сохранении права студентов с инвалидностью на получение социальной стипендии.

Принятый закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.