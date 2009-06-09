Тернопольщина: в больнице № 3 нашли нарушений на 707 тыс грн

Работники Контрольно-ревизионного управления в Тернопольской области обнаружили в Тернопольской городской коммунальной больнице № 3 нарушений на сумму 706,88 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного КРУ, во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 апреля 2006 по 28 февраля 2009 года обнаружено незаконных расходов и недостачи на 220,5 тыс. грн., недополученных доходов на 3,28 тыс. грн., потерь средств специального фонда сметы в результате неэффективных управленческих решений на 304,55 тыс. грн., полученных доходов за предоставленные услуги, которые не предусмотрены законодательством на 25,95 тыс. грн., других нарушений, – на 152,60 тыс. грн.

Работники КРУ в частности обнаружили, что к убыткам привело сверхурочное списание бензина. А в результате не проведения коррекции размера арендной платы в соответствии с индексом инфляции, больница недополучила арендную плату. Вопреки действующему законодательству, констатируют ревизоры, в медзаведении насчитывали к оплате и получали от граждан плату за предоставленные медицинские осмотры в гинекологическом кабинете.

Нарушения при начислении зарплаты и отчислений в государственные целевые фонды привели к материальному вреду на сумму 3,51 тыс. грн.

Работники КРУ также установили завышение стоимости выполненных строительно-ремонтных работ подрядчиками БУ “Житлобуд-1” и ТЗОВ “НАДИЯ-БС”.

По результатам ревизии относительно шестерых работников медзаведения составлены протоколы об административном правонарушении. Применены финансовые санкции – остановки операций с бюджетными средствами и инициировано уменьшение бюджетных ассигнований.

Материалы ревизии переданы правохранительным органам.