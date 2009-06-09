Частая смена места жительства толкает к суициду

Когда семья достаточно часто переезжает с места на место, это может повлечь за собой совершенно неожиданные и трагические последствия. Об этом сообщают в своей работе, опубликованной в последнем номере Archives of General Psychiatry, медики во главе с Пингом Кином, кандидатом медицинских наук Орхусского университета (University of Aarhus), Дания.

При ранжировании каждой из попыток детского суицида по тридцати причинам выяснилось, что склонные к суициду подростки чаще меняли место жительства. Из таких детей 55,2% переезжали три раза (по отношению к 32% детей из контрольной группы). А 7,4% склонных к суициду детей совершили более десяти переездов за свою небольшую жизнь, тогда как на контрольную группу здесь пришлось 1,9%.

После учета всех возможных факторов риска самоубийств у детей, таких как место рождения, участие отца в воспитании и возраст родителей при рождении, данные распределились следующим образом:

- увеличение риска на 44% после одного или двух переездов,

- увеличение риска уже в 2,3 раза после трех-пяти переездов,

- увеличение риска в 4 раза после шести-десяти переездов,

- увеличение риска в 5,69 раза после одиннадцати-пятнадцати переездов,

- увеличение риска в 7,17 раза после пятнадцати переездов.

Дети и подростки особенно чувствительны к малейшим изменениям жизни, в частности, к тем, что происходят вне зависимости от их собственного выбора, считают врачи. Эти изменения в понимании ребенка разрушают его привычную окружающую среду и социальные связи, выбивают создавшийся фундамент.

Самоубийство может стать, к сожалению, одной из реакций ребенка на сложности адаптации, которые возникают при новых обстоятельствах.

infox.ru