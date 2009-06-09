Проданчука пытаются лишить адвоката

Защитника бывшего первого заместителя министра здравоохранения Украины Николая ПРОДАНЧУКА - Николая ШУПЕНЮ - сегодня могут отстранить от участия в уголовном деле по обвинению Н.ПРОДАНЧУКА. Об этом говорится в заявлении Н.ПРОДАНЧУКА к председателю Верховного Суда Украины Василию ОНОПЕНКО и генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, текст которого передан в УНИАН.

В частности, в заявлении отмечается, что "старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины О.КАЛИФИЦКИЙ совершает следующий беспрецедентный поступок: обращается в суд с представлением об устранении моего защитника Н.ШУПЕНИ. Таким образом следователь пытается лишить меня защиты и фактически помешать суду осуществить правосудие, поскольку жалоба в суд подана адвокатом, а его отстранение означает прекращение судопроизводства по этой жалобе», - говорится в заявлении.

Также Н.ПРОДАНЧУК в своем заявлении отметил, что «уже первое слушание суда о рассмотрении жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела от 18 мая прошлого года (состоялось 1 июня этого года – УНИАН) и предоставленные следствием материалы в пяты томах показали, что нарушение в отношении меня уголовного дела не только безосновательное, но и сфальсифицированное».

В свою очередь, адвокат Н.ШУПЕНЯ считает, что такой шаг следователя – представление по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (препятствование следствию) - "не только ничем не обоснован, но является ответом Генеральной прокуратуры на его принципиальную позицию по защите Н.ПРОДАНЧУКА и представление на возбуждение четырех уголовных дел в отношении следователей и экспертов за фальсификацию материалов следствия".

По информации адвоката, заседание Печерского районного суда в г. Киеве о его отстранении от участия по уголовному делу №40-51521 по обвинению Н.ПРОДАНЧУКА состоится сегодня, 9 июня, в 17.50 (по адресу: Киев, ул. Крещатик, 42-А, каб.13).

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура проводит расследование по уголовному делу по обвинению бывшего первого заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Н.ПРОДАНЧУКА в превышении служебных полномочий, в частности, в предоставлении разрешения на ввоз без регистрации вакцины для профилактики кори и краснухи индийского производства.