В Украину идут морозы: как уберечься от переохлаждения

Пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. В частности, погодные условия с температурой ниже +7 °C уже считают такими, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.

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Холод пагубно влияет в первую очередь на мелкие кровеносные сосуды человека. Что происходит с органами и тканями человека дальше? Сосуды в конечностях инстинктивно сужаются, чтобы сохранить тепло. Именно за счет этого приток крови к внутренним органам увеличивается и поддерживается внутренняя стабильная температура тела. Вот почему циркулирование крови в конечностях замедляется. Первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос – они наименее защищены из-за того, что в них тонкий жировой слой. Сначала замерзает кожа, а уже потом подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости. И для этого не нужна сверхнизкая температура. Температура, при которой можно переохладиться, может быть даже плюсовой. При переохлаждении температура тела снижается до 35 °C и ниже.

Одевайтесь многослойно: наденьте на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это предупредит потливость, которая на морозе опасна. Если станет жарко, всегда можно снять одну из кофт. Из этих же соображений одежда должна быть полностью свободной.

Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником.

Возьмите запасную одежду, если планируете провести целый день на морозе. Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, чтобы избежать переохлаждения.

Не выходите на мороз голодным. Обязательно хорошо поешьте, лучше что-то высококалорийное. Замерзли – также съешьте что-нибудь.

Заходите каждые полчаса-час в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице.

По возможности возьмите с собой термос с горячим кофе, чаем или супом.

Работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Так же двигайте пальцами ног. Можно попрыгать с ноги на ногу – только не очень энергично, это может повредить.

Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению. Как правило, люди, почувствовав, что начинают замерзать, двигаются очень активно. Но это также не совсем разумно, так как энергия используется очень быстро, а силы надо восстанавливать. Поэтому шевелитесь, но не слишком интенсивно.

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Следите за прогнозом погоды.

Категорически нельзя касаться металла, как голыми руками, так и языком. Металл очень хорошо проводит тепло, а значит, мгновенно забирает его у вас, и в месте соприкосновения может возникнуть обморожение. То же касается бензина. Он может очень быстро обморозить кожу при соприкосновении, а следовательно, во время работы с подобными материалами на морозе непременно используйте водонепроницаемые перчатки. Также нельзя употреблять спиртное, потому что алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрым потерям тепла, это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Кроме того, алкоголь просто ослабляет ваш собственный контроль за ситуацией, мешать вам уберечься от травм в сложных условиях. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за своего пагубного влияния на стенки сосудов.