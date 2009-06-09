Телевизор перед сном смотреть вредно
Чревато ожирением, тревожностью…
Согласно новому исследованию, просмотр телевизионных передач на сон грядущий является важным определяющим фактором продолжительности сна. Он оказывает влияние на возможное формирование хронического недосыпа.
В исследовании были изучены данные 21475 человек в возрасте от 15 лет. Ученые исследовали физическую активность участников за 2 часа до и после отхода ко сну. Выяснилось, что чаще всего активность перед сном сводилась к просмотру телевизионных передач и почти 50% участников.
По словам авторов исследования Матиаса Баснера и Дэвида Дингса из медицинской школы университета Пенсильвании, они удивились, когда обнаружили, что просмотр ТВ оказался наиболее важным стимулом для начала периода сна, и даже более важным, чем часы после заката солнца или другие биологические факторы.
Так как обычно люди смотрят телевизор допоздна, а вставать приходится рано, то общая продолжительность сна становится ниже физиологически необходимой.
Сон менее 7-8 часов ежедневно повышает тревожность, степень ожирения, общую болезненность и даже смертность. Несмотря на это, до 40% американцев спят меньше рекомендуемого времени.
«Учитывая связь короткой продолжительности сна и риска для здоровья, ученые обеспокоены, что многие люди хронически недосыпают из-за подобного образа жизни», сказал Дингс.
«Согласно нашим результатам, меньше телевизора перед сном плюс более поздний подъем на работу, кажется, являются существенным способом нормализовать продолжительность сна. И в то время как второе от нас зачастую не зависит, то уж снизить время просмотра ТВ перед сном мы можем легко», заключил доктор Баснер.