Телевизор перед сном смотреть вредно

Согласно новому исследованию, просмотр телевизионных передач на сон грядущий является важным определяющим фактором продолжительности сна. Он оказывает влияние на возможное формирование хронического недосыпа.

В исследовании были изучены данные 21475 человек в возрасте от 15 лет. Ученые исследовали физическую активность участников за 2 часа до и после отхода ко сну. Выяснилось, что чаще всего активность перед сном сводилась к просмотру телевизионных передач и почти 50% участников.

По словам авторов исследования Матиаса Баснера и Дэвида Дингса из медицинской школы университета Пенсильвании, они удивились, когда обнаружили, что просмотр ТВ оказался наиболее важным стимулом для начала периода сна, и даже более важным, чем часы после заката солнца или другие биологические факторы.

Так как обычно люди смотрят телевизор допоздна, а вставать приходится рано, то общая продолжительность сна становится ниже физиологически необходимой.

Сон менее 7-8 часов ежедневно повышает тревожность, степень ожирения, общую болезненность и даже смертность. Несмотря на это, до 40% американцев спят меньше рекомендуемого времени.

«Учитывая связь короткой продолжительности сна и риска для здоровья, ученые обеспокоены, что многие люди хронически недосыпают из-за подобного образа жизни», сказал Дингс.

«Согласно нашим результатам, меньше телевизора перед сном плюс более поздний подъем на работу, кажется, являются существенным способом нормализовать продолжительность сна. И в то время как второе от нас зачастую не зависит, то уж снизить время просмотра ТВ перед сном мы можем легко», заключил доктор Баснер.

newsland.ru