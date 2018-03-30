Аднексит и его лечение

Под аднекситом понимают воспаление маточных труб и яичников, в связи с чем заболевание имеет второе название - сальпингооофорит (от латинских слов «salpinx» - труба и «ooforum» - яичник).

Возбудителями заболевания могут быть представители различных групп патогенных микроорганизмов: стафилококки, стрептококки, микоплазмы, хламидии, гонококки и многие другие микробы. Инфекционный агент может проникнуть в маточную трубу и яичник либо из наружных половых органов (в этом случае говорят о восходящем инфицировании), либо из других органов и тканей, подверженных воспалительному процессу, с током крови или лимфы (нисходящее инфицирование).

Таким образом, причиной аднексита может быть аборт, роды, случайные половые контакты, занесение инфекции извне каким-либо нестерильным материалом, различные инфекционные заболевания, особенно при наличии гнойных очагов. Однако попадание болезнетворного микроорганизма не всегда означает последующее развитие патологии. Многое зависит как от патогенных свойств возбудителя, так и от уровня иммунной защиты женщины. Поэтому любой внешний или внутренний фактор, который ведёт к ослаблению иммунитета (переохлаждение, нервный стресс, хроническая усталость, другие заболевания) - это дополнительный «козырь» для развития аднексита.

Для клинической картины заболевания характерны боли в нижней части живота, которые усиливаются при естественных отправительных функциях и во время полового контакта. Болевые ощущения могут иррадиировать в нижние этажи позвоночного столба или в соседние органы, особенно в далеко зашедших случаях, если гнойный процесс перешёл в забрюшинное пространство. Воспаление сопровождается подъёмом температуры до высоких цифр, иногда до сорока градусов. Пациентка предъявляет жалобы на диспепсические симптомы (метеоризм кишечника, тошнота, рвота), нарушение мочеиспускания. Могут отмечаться экссудативные или гнойные выделения из наружных половых путей. Все эти симптомы свойственны острому аднекситу. При этом в патологический процесс вовлекаются все слои маточной трубы, в результате чего в её просвете образуется серозно-гнойное содержимое. Если же в процесс вовлекается яичник, в нём образуются полости с гнойным содержимым. В запущенных случаях весь яичник может превратиться в сплошной гнойник. Разумеется, при таких обстоятельствах ни о какой беременности речь идти не может. В случае гнойного расплавления тканей маточной трубы или яичника и их разрыва гнойное содержимое вместе с инфекционными возбудителями проникает в брюшную полость с последующим развитием перитонита. А перитонит - это всегда серьёзно!

При недостаточно качественном лечении аднексита он переходит в хроническую форму, при которой интенсивность болезненных ощущений несколько снижается. Они становятся тупыми, отдавая в бёдра, область ануса или промежности и т.д. Эти боли приобретают затяжной характер, что вызывает бессонницу, раздражительность, замкнутость, потерю сексуального влечения. Результатом хронизации процесса является заполнение маточных труб инфильтративным экссудатом, который формирует спайки и непроходимость маточной трубы. Следствием такой непроходимости является нарушение менструаций и возможность развития внематочной беременности. Пребывание на холоде или физическое перенапряжение могут вызвать обострение заболевания.

При своевременно начатом лечении шансы на полное излечение аднексита очень велики. Иногда лечащий врач даже не видит необходимости стационарного лечения, но при условии чёткого выполнения всех его предписаний. В то же время халатное отношение к лечению чревато крайне тяжёлыми последствиями, в том числе бесплодием, которое возникает как в результате нарушения проходимости маточных труб, так и дефицита гормонов, необходимых для нормального развития беременности. Эта гормональная недостаточность формируется вследствие неспособности воспалённых яичников синтезировать нужные эндокринные вещества.

В лечении аднексита ведущая роль отводится предварительному «опознанию» возбудителя и определению его чувствительности к антибиотикам. После этого назначается соответствующая антибиотикотерапия, а также антивоспалительные препараты и анальгетики. При наличии гноя его оперативно удаляют, а в область воспалительного очага вводят антибиотики. Очень полезны физиотерапевтические процедуры, а также любые мероприятия, направленные на укрепление иммунной системы.

При появлении подозрительной симптоматики немедленно обращайтесь к врачу: своевременное лечение избавит от многих проблем и неприятностей!

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