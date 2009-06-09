Ученые вырастили живые сердца

13:33, 09 июня 2009
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Их можно пересаживать без риска отторжения

Специалисты из США создали живые гибридные сердца крыс из соединительнотканного каркаса органа одного животного и стволовых клеток другого.

По словам ученых, подобные сердца можно пересаживать донору стволовых клеток без риска отторжения трансплантата. В настоящее время разработчики собираются приступить к экспериментам с органами более крупных животных и человека, пишет New Scientist.

Для создания гибридного органа исследователи из Университета Миннесоты в Миннеаполисе обрабатывали сердце мертвого животного специальным поверхностно-активным веществом, чтобы полностью удалить из него родные клетки, оставив лишь неповрежденный соединительнотканный каркас. Этот коллагеновый каркас иммунологически инертен. На него нанесли стволовые клетки другого животного и поместили будущий орган в своеобразный инкубатор, продолжает издание.

Затем ученые начали пропускать через него кровь с питательными веществами, создавая на каждый его участок давление, имитирующее условия в грудной клетки. Через некоторое время из так называемой заготовки вырастало живое бьющееся сердце.

"Помимо крови и давления правильной дифференциации клеток способствовали факторы роста, оставшиеся в соединительнотканный каркас даже после его очистки", - считает руководитель исследования Дорис Тэйлор. Кроме того, американским специалистам удалось обнаружить присутствие этих веществ в экспериментальных органах.

Выращенные сердца пересадили в брюшную полость крысам-донорам стволовых клеток. Органы прижились, и, как ожидалось, не вызвали реакции отторжения. Сейчас, по словам ученых, необходимо проверить, способна ли полученная сердечная мышца обеспечить достаточное кровообращение во всем организме.

medportal.ru

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