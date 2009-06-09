Совершено вооруженное нападение на директора фармфирмы «Фармак»

Сегодня утром в Подольском районе столицы было совершено вооруженное нападение на директора фармацевтической фирмы «Фармак» 1950 года рождения.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, нападение совершено в 7.30 у ее дома в частном секторе на улице Старицкого.

Как отметил собеседник агентства, когда женщина выходила из двора, чтобы сесть в автомобиль, неизвестный дважды выстрелил ей в спину и убежал.

На месте происшествия нападающий оставил свой скутер и шлем. За несколько сотен метров от этого места оперативники нашли пистолет немецкого производства, калибра 5,6 мм

Сотрудники милиции отправили вещественные доказательства на экспертизу и опрашивают возможных свидетелей преступления. Принимаются меры по розыску преступника.

Раненая женщина госпитализирована, и в данное время, по предварительным данным, полученные ею раны не составляют угрозы жизни.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 15 Уголовного кодекса Украины (покушение на преступление).

Отрабатываются все версии, направленные на раскрытие преступления, среди которого служебная деятельность потерпевшей, отметили в милиции.