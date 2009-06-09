В Украине завтра до +36°

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь ночью на севере Левобережья, а днем на крайне западе страны местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 15-20°, на востоке местами 11-16°; днем 28-33°, в южных областях местами до 36°; в Карпатах ночью около 10°, днем 16-21°.

В Киевской области в среду осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

постоянный адрес статьи