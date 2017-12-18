Как избавиться от изжоги с помощью народной медицины: рекомендации диетологов

Распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) продолжает рости одновременно с увеличением ее распространенности факторов риска, включая избыточную массу тела и ожирение, отмечают специалисты Ассоциации диетологов Украины.

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Эффективный контроль изжоги, основного симптома ГЭРБ, а также других ее проявлений, возможен благодаря применению современных кислотоснижающих средств, прежде всего ингибиторов протонной помпы (ИПП). В то же время диетологи предупреждают, что длительное подавление желудочной кислотной секреции может иметь нежелательные последствия от негативного влияния на физиологию пищеварения к увеличению риска инфекционных осложнений.

Использование разумных и научно обоснованных диетических интервенций с целью облегчения изжоги позволяет уменьшать дозу ИПП, а в легких случаях рефлюкса отказаться от кислотосупресивной терапии. У части людей, страдающих от изжоги, эффективность изменений в питании может быть повышена при употреблении некоторых растительных и других натуральных средств:

Ромашка

Чашка ромашкового чая оказывает успокаивающее влияние на пищеварительную систему, включая секреторную функцию различных органов пищеварения.

Нельзя употреблять ромашковый чай и другие средства из этого растения при наличии аллергической реакции на амброзию.

Имбирь

Корни этого растения имеет хорошо известное влияние на желудочно-кишечный тракт, ослабляя его симптомы патологических состояний. Много веков имбирь используется как средство народной медицины для избавления от изжоги.

Лакрица

Экстракт корней солодки широко известное средство народной медицины для лечения заболеваний различных органов и систем.

Эффективность лакричного экстракта в устранении изжоги продемонстрирована в нескольких исследованиях. Компоненты экстракта способствуют увеличению продукции слизи в пищеводе, предотвращая подразнюючому воздействия желудочного рефлюктату и способствуя заживлению повреждений слизистой оболочки. Лакричный экстракт, который не содержит гликозида глицирризина, доступен в виде таблеток и сиропа.

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Фенхель

Хорошо известное лекарственное растение, семена которого еще называют лекарственным укропом.

Семена фенхеля широко применяются в восточной кулинарии в качестве специи. В то же время, разнообразные фитосредства с его содержанием предлагаются в качестве натуральных лекарств для устранения симптомов, которые происходят с органов пищеварения, включая изжогу.

Много других растений и их производных имеют репутацию средств, которые помогают бороться с изжогой без применения фармакологических препаратов. Среди них: картофельный сок, кошачья мята, корни алтея и другие. Их применение имеет индивидуальную большую или меньшую эффективность, но пока не имеет убедительных подтверждений эффективности.

Лечение изжоги должно проводиться квалифицированным врачом. Самолечение может приводить к неоптимальным результатам, прогрессирование заболевания и несвоевременного выявления осложнений.