Минздрав продолжает мониторинг ситуации с гриппом и ОРВИ

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины продолжает мониторинг ситуации с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями в Украине в связи с выявлением одного случая гриппа A/H1N1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины со ссылкой на материалы Оперативного штаба министерства.

В Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания гриппом A/H1N1-Калифорния 04/2009. Изоляционно-ограничительные меры были завершены 5 июня.

В то же время Государственная санитарно-эпидемиологическая служба продолжает проведение противоэпидемических мер в отношении людей, прибывающих в Украину из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания гриппом A/H1N1.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за последние сутки через государственную границу на въезд в Украину из стран распространения этого гриппа всего пропущено 26,212 тыс. граждан Украины и 45,502 тыс. иностранных граждан, в том числе один гражданин Мексики. В целом с 30 апреля по 8 июня в Украину въехало 989,991 тыс. человек, в том числе 465,510 тыс. граждан Украины и 524,481 тыс. иностранных граждан, из них 58 граждан Мексики.

По информации Оперативного штаба Минздрава Украины, по состоянию на 8 июня официальные сообщения о 25,288 тысячах случаев инфицирования гриппом A/H1N1-Калифорния 04/2009 (в т.ч. 139 – летальных) поступили из 73 стран.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в США – 13,217 тыс., в том числе 106 - летальных.