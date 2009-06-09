Психологическое давление на работе вредит здоровью

Жесткое обращение и социальное запугивание на рабочем месте приводят к негативным последствиям для психического здоровья, отрицательно сказываются на трудовой эффективности и на семейных отношениях. К таким заключениям пришли испанские психологи High Court of Justice в Мадриде и Complutense University.

По их словам, систематическая агрессия и неоднократное давление со стороны начальства или сотрудников по работе - довольно распространённое явление. Эксперты подсчитали, что в среднем 14% людей подвергаются психологическому притеснению на работе в течение последних шести месяцев, 8,2% страдают от превышения должностных полномочий шефа или другого сотрудника время от времени, а 5,8% становятся изгоями на рабочем месте на длительный срок. Наиболее частыми формами профессионального притеснения являются утаивание важной информации, затрагивающей работоспособность, сексуальные домогательства и применение физического насилия. Полученные результаты также свидетельствуют, что женщины чаще всего испытывают психологическое давление на работе.

Тем не менее специалисты опровергли распространённое мнение, что молодые работники в возрасте до 30 лет и как правило новички являются наиболее уязвимой группой для притеснения. Обзор показал, что основная группа психологических издевательств на работе лица старше 45 лет. Кроме того было замечено, что как раз сотрудники с долгосрочным и стабильным контрактом больше всего страдают от злоупотребления должностными полномочиями. Также зафиксировано, что психологическое и физическое преследование чаще можно встретить в офисах с общим количеством работников менее 50 человек. Некоторые факторы, способствующие преследованию, включают членство в рабочем союзе и сверхурочные часы работы. Только в 9% случаев профессиональное давление исходит от подчинённых, а в 47,2% осуществляется боссами, говорят эксперты. Исследование определило, что жертвы профессионального давления чаще испытывают стресс, чувство страха, обеспокоенности, эмоциональное напряжение, имеют развитые мании и депрессию, а также имеют ухудшение профессиональных навыков и снижение эффективности труда.

ami-tass.ru