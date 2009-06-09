Лучшее средство от депрессий - примитивный образ жизни

К такому выводу пришел профессор психологии Канзасского университета Стивен Иларди, изучая привычки первобытного человека.

Основным виновником психических расстройств, считает ученый, является современный образ жизни. Если еще сто лет назад от депрессии страдал только 1% населения, а сейчас - каждый пятый человек.

Антидепрессанты помогают лишь половине пациентов. Остальным, считает ученый, помогут привычки предков. В частности, профессор Стивен Иларди рекомендует увеличить потребление кислот омега-3, активнее участвовать в коллективной деятельности и больше общаться с людьми, чаще и дольше бывать на солнце и вообще на свежем воздухе, повысить физическую активность и обеспечить себе полноценный сон.

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