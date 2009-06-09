На лечении разоряются

Американские ученые выяснили, что причиной большинства банкротств в стране являются проблемы со здоровьем, сообщает EurekAlert. Результаты работы Дэвида Гиммельштейна (David Himmelstein), Деборы Торн (Deborah Thorne), Элизабет Воррен (Elizabeth Warren) и Стеффи Вулхэндлер (Steffie Woolhandler) из Гарвардского университета (Harvard University) и Университета Огайо (Ohio University) опубликованы в The American Journal of Medicine.

Исследователи изучили 2134 семьи, члены которых подавали документы о банкротстве в период с января по апрель 2007 года. Более 1000 человек ученые опросили по телефону, а также использовали информацию судебных записей из дел о банкротстве.

В результате исследования выяснилось, что причиной 62,1 процента разорений стали оплата дорогостоящего лечения. Долги 92 процентов обанкротившихся таким образом превышали пять тысяч долларов или 10 процентов их семейного дохода. Ученые также установили, что доля банкротств из-за проблем со здоровьем с 2001 по 2007 годы увеличилась в полтора раза.

Доктор Дэвид Гиммельштейн считает, что медицинское страхование не обеспечивает социальную защиту для американцев среднего класса. По мнению исследователей, существующая в США система медицинского страхования нуждается в реформировании, в противном случае она может быть причиной дальнейшего развития финансового кризиса в стране.

medportal.ru