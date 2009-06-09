Украинцы едят запрещенные пищевые добавки

Украинцы не задумываясь уплетают колбасы и шоколад, обильно сдобренные пищевыми добавками, от которых отказались Европа и Россия, пишет в свежем номере украинский журнал "Корреспондент".

На консервантах, стабилизаторах, антиокислителях, эмульгаторах и усилителях вкуса держится вся современная пищевая промышленность, с сожалением констатирует Светлана Берзина, президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета". Однако в Европе перечень этих опасных соединений постоянно пересматривается. И как минимум 400 ароматических веществ, которые используют в Украине, в государствах ЕС запрещены, утверждает она.

Берзина приводит пример: в отличие от Украины, в Евросоюзе и России несколько лет назад запретили добавки Е-216 и Е-217 - консерванты для шоколада, конфет и колбас, - признав, что они провоцируют возникновение рака. А отечественное законодательство слишком лояльно по отношению к производителям и экспортерам, отмечает "Корреспондент".

Ситуацию усугубило вступления страны в ВТО: теперь чиновники получили формальные основания впускать в Украину все импортные красители, консерванты и прочие ингредиенты, которые раньше ввозить запрещалось, замечает Берзина. Таким образом, в стране используются едва ли не все существующие в мире ароматизаторы, консерванты и прочие составляющие, в том числе - опасные для здоровья.

Как сообщает издание, в свою очередь злоупотреблять многочисленными Е отечественных производителей вынуждает конкуренция с импортом. Украину от европейских стран отличает и отсутствие контроля со стороны государства над выпуском и импортом товаров с добавками. В итоге на кону здоровье украинцев - даже детские конфеты и любимые в народе чипсы с лимонадом содержат опасные соединения.

e-news.com.ua