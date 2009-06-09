Чем больше мышцы - тем хуже иммунитет

Мужчины-обладатели накачанных мускул зачастую сталкиваются с заболеваниями иммунной системы, выяснили ученые.

Кроме того, у них появляется излишний аппетит, пишет The New Scientist.

В ходе исследование ученые из Питтсбургского университета впервые проанализировали плюсы и минусы больших мышц, отмечает издание. По словам руководителя исследования Уильяма Лэссека, чем мускулистее мужчина, тем больше у него сексуальных партнеров. Кроме того, накачанные парни лишаются девственности раньше, чем худые.

Однако, с увеличением мышечной массы начинает расти и аппетит, утверждают специалисты. К примеру, в первобытных обществах люди с трудом добывали еду, а значит, мощные мужчины чаще ходили голодными, полагает Лэссек. Кроме того, организм мускулистых мужчин вырабатывает меньше белых кровяных телец и C-реактивного белка, помогающих бороться с болезнетворными организмами.

inopressa.ru