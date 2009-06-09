Зауженные джинсы вредят здоровью

Да, это, действительно, так. И, к сожалению, это не просто предупреждение наших заботливых родителей, это данные официального медицинского исследования.

Американские врачи выступили с заявлением о том, что современные модницы, пытающие втиснуть свои стройные бедра в супер-зауженные джинсы могут заработать заболевание нерва под сложным медицинским названием "невралгия латерального кожного нерва бедра", вызывающую чувство оцепенения, покалывания или жжения в области бедра.

В доказательство обвинения они приводят в пример историю 28-летней девушки, которая надела свои любимые скинни-джинс на обед с друзьями (что уже само по себе неправильно, если Вы, конечно, идете не в суши-бар). Когда же час спустя девушка попробовала встать, то испытала очень неприятное ощущение. "Это было очень странно – как будто бы моя нога просто заснула", - призналась девушка.

В истории не сказано, с чем именно носила эта девушка свои скиннис, однако, как утверждают медики, зауженные джинсы в сочетании с высокими шпильками лишь усугубляют ситуацию – поскольку обувь на высоком каблуке еще и выталкивает таз вперед.

Так может быть стоит задуматься – и хотя бы этим летом сменить такие ставшими родными джинсы крошечного размера на модные в этом сезоне афганские шаровары?

moda-online.ru