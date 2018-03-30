Секреты красивых рук

О красоте женских рук поэты слагали стихи и оды, награждая их сказочными эпитетами. Если вы хотите услышать подобное проявление эмоций от своих близких, освойте несколько секретов ухода – и ваши ручки будут готовы принимать комплименты.

Нежные, как лепестки розы Секрет – в spa-уходе. Невзирая на то, что каждый салон разрабатывает свою технологию проведения этой волшебной процедуры, ее главными этапами остаются пилинг и восстанавливающие маски. Причем эти удовольствия предназначаются не только для кожи, но и для кутикулы и ногтей. Чтобы вы могли наслаждаться нежным атласом рук, мастер очистит ее от огрубевших клеток, давая дорогу молодым. Результат после домашнего исполнения может быть ничуть не хуже, если воспользоваться скрабом для рук или средством для быстрого создания маникюра. Если в нем будет присутствовать авокадовое, оливковое или другие растительные масла, кожа рук станет особенно нежной и мягкой – ведь увлажняющие и питательные свойства этих компонентов выше всяких похвал. Достаточно будет пяти минут, чтобы устранить "отжившие" клетки. А если кожа рук слишком чувствительна, не надо травмировать ее скрабом. Хорошими отшелушивающими способностями обладают АНА-кислоты. Они входят в состав специальных кремов, заменяющих средства с абразивным частичками. Чтобы закрепить полученный результат, щедро наложите на кисти маску или наденьте косметические перчатки, пропитанные специальным лосьоном или кремом с жемчужным экстрактом – он увлажнит, смягчит кожу и выровняет ее цвет.

Совет: не стоит браться за скраб, если кисти отмечены даже мельчайшими трещинками или порезами. Лучше продезинфицировать эти места и нанести на кожу нежирный увлажняющий крем.

Изящные, как у настоящей леди Секрет – в омолаживающей процедуре. Ведь истинная леди всегда обязана выглядеть вне времени. Никто не угадает дату вашего рождения по рукам, если ухаживать за ними, сочетая лифтинг и отбеливание. Повысить эластичность кожи специалисты советуют при помощи парафиновой маски, которая пользуется заслуженной любовью женщин. Одни предпочитают надевать "парафиновые перчатки", чтобы подтянуть, омолодить и увлажнить кожу, а другие – снять неприятные ощущения в больных суставах и расслабить мышцы. Что особенно приятно, эффект наблюдается уже после первого применения. Если же кожу требуется не только подтянуть, но и избавить от возрастной пигментации или сосудистых узелков, косметологи однозначно рекомендуют фотоомоложение. На свет лазера, мягко скользящего по поверхности кожи, откликаются даже ее глубинные слои, где начинается бурная деятельность по обновлению коллагеновых и эластиновых волокон, разрушению ненужных пигментных накоплений. Кожа при этом остается целой и невредимой. Единственное, что немного огорчает поклонниц лазера, – любоваться результатом можно лишь после 5-10 процедур.

Совет: чтобы руки дольше оставались молодыми, мойте их исключительно теплой водой. От холодной она начинает шелушиться, а от горячей – теряет эластичность и грубеет. Мыло лучше использовать жидкое, с увлажняющими и смягчающими добавками, или детское, которое специально разработано для чувствительной кожи.

Холеные, как у принцессы Секрет – в увлажнении и защите каждый день. Даже если вы никогда не принадлежали к касте белоручек, иметь красивые ухоженные руки не так уж сложно. Имейте в виду, что периодические походы в дорогие салоны никогда не заменят регулярной заботы. При выполнении домашней работы надевайте резиновые перчатки. Если руки не привыкли к такой экипировке, "наденьте" тонкий слой специального защитного крема, например глицеринового. Он не впитывается кожей мгновенно, а остается на поверхности, пока вы полностью не смоете его водой. Закончив домашние дела, нанесите легкий увлажняющий крем, быстро впитывающийся и не оставляющий жирных следов. Вместо обычного средства можно взять массажное масло. В нем содержатся эфирные масла и другие полезные компоненты, которые восстанавливают кожу рук. К тому же флакончик каждый раз будет напоминать вам, что они нуждаются не только в косметике, но и в массаже.

Совет: кроме резиновых перчаток для домашней работы, не забывайте о кожаных, замшевых или шерстяных, когда собираетесь на прогулку в холодную погоду. При низких температурах кожа рук быстро становится сухой, а регулярное игнорирование правил защиты делает ее грубой и чувствительной к малейшим повреждениям.

Теплые и мягкие, как кашемировая шаль

Секрет – в домашнем самомассаже. Этот несложный прием при нанесении крема улучшает циркуляцию крови. Поглаживающими движениями втирайте средство от кончиков пальцев к запястью и локтю. Затем чередуйте поглаживания с легкими короткими нажимами, как будто рисуете на коже пунктирную линию. После – слегка пощипайте кожу в той же последовательности. Это поднимет тонус мышц, который с возрастом снижается. Заканчивайте процедуру, обхватывая кистью одной руки другую и чуть сжимая, начиная от пальцев и по всей длине до самого плеча. Если руки мерзнут постоянно, это может свидетельствовать о проблемах с сосудами. Проконсультируйтесь с врачом и используйте массаж как дополнение к терапии, которую он посоветует.

Совет: экспресс-массаж кистей рук можно делать стоя под душем – это и бодрит, и экономит время. Несколько раз подставьте под сильную струю теплой или слегка прохладной воды попеременно то одну, то другую кисть. А затем на еще влажную кожу нанесите свой любимый крем.

Ловкие и красивые, как крылья птицы

Секрет – в фитнесе для кистей рук. Подобную гимнастику делают пианистки, но она пойдет на пользу не только им. 1. Медленно сжимайте пальцы в кулак и так же медленно с усилием разжимайте.

2. Обопритесь о стол ладонями обеих рук и поднимайте поочередно каждый палец как можно выше. Старайтесь с силой ударять подушечками пальцев о стол, словно по клавишам.

3. Прижмите сомкнутые между собой пальцы к ладони (почти так, как сжимаете кулак, только не заворачивайте подушечки пальцев внутрь) и медленно выпрямите их, как будто растираете что-то в ладони.

4. Сомкните пальцы и поднимите кисть так, чтобы она была перпендикулярна предплечью. Надавливая второй рукой на пальцы, сделайте несколько пружинящих движений в направлении локтя, чтобы растянуть мышцы. Повторите, опустив кисть. Затем задействуйте вторую руку.

5. Поднимите руки вверх и просто потрясите кистями.

Совет: короткие разминки для рук можно выполнять в перерывах между работой по несколько раз в день. Особенно если вы офисный работник и вам приходится много писать или стучать по клавиатуре. Это не только хорошо тренирует суставы, но и тонизирует деятельность головного мозга.

Стильные и сексуальные, манящие, как магнит Секрет – в использовании новых тенденций в маникюре. И, конечно же, регулярное посещение мастера. При желании маникюр можно сделать и дома, но завсегдатаи салонов знают, в чем преимущество профессиональной работы. Важно правильно подобрать и придать ногтям форму, соответствующую вашему типу кисти. Именно эта маленькая деталь делает маникюр совершенством и, как магнит, приковывает к рукам взгляды окружающих. Еще одна небольшая хитрость – отдайте предпочтение необрезному маникюру. Аккуратно отодвинутая деревянной палочкой кутикула дольше сохраняет презентабельный вид ногтей, чем подрезанная маникюрными ножничками. Останется лишь закрепить свои позиции, оставив на каждом ноготке шедевр изобразительного искусства. В этом сезоне в фаворе лак насыщенных оттенков и цветочные мотивы.

Совет: в ваших руках должна быть некая изюминка, которая выделяла бы их среди сотен других ухоженных ручек. Поскольку мужчины любят глазами, привлеките их внимание яркими деталями: необычным украшением или причудливым расписным маникюром.

Ольга ОНИПКО

natali.ua