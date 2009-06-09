В Киеве наработают программу развития хосписной помощи

В Киеве до 1 августа планируют наработать проект городской медико-социальной программы развития паллиативной и хосписной помощи неизлечимо больным жителям столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее решение было принято 5 июня по результатам заседания круглого стола на тему «Организация паллиативной и хосписной помощи: медико-социальные и экономические аспекты».

Мероприятие состоялось под председательством первого заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ и с участием посла Бельгии в Украине Марка ВИНКА. В заседании также приняли участие представители КГГА, Института паллиативной и хосписной медицины Министерства здравоохранения Украины, Всеукраинской Ассоциации паллиативной помощи, международные эксперты и представители провинции Южный Люксембург (Бельгия).

Для работы над программой было решено создать рабочую группу, в состав которой войдут специалисты-медики и представители мэрии.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, в Киеве, как и в Украине в целом и в большинстве стран Европы, проблема развития паллиативной и хосписной помощи каждый год приобретает все большее социальное значение. Ежегодно растет количество пожилых людей, которые в финальном периоде жизни страдают из-за неизлечимых заболеваний. Ежегодно в Киеве уходят из жизни около 60 тысяч человек, из них около 5 тысяч – из-за онкологических заболеваний. Также особое внимание приобретает предоставление паллиативной и хосписной помощи больным СПИДом и туберкулезом.

В свою очередь, первый заместитель начальника Главного управления КГГА по здравоохранению и медицинскому обеспечению Виталий МОХАРЕВ отметил, что все 100% неизлечимых больных - инвалиды первой группы и нуждаются в постоянном уходе, при этом 70% больных полностью неподвижны, а 50% имеют нарушения психики. Все эти факторы требуют значительных физических нагрузок от персонала и являются дополнительным эмоциональным осложнением в общении с больными.

Кроме того, более 70% больных хосписа страдают от болевых синдромов, что нуждается не только в медикаментозной терапии, но и профессиональном умении переключить больного, отвлечь его внимание от болезни.

По официальным данным, ежедневно в Киеве выявляют 24 новых онкологических больных, ежесуточно умирают 11, при этом на 56 жителей города приходится 1 онкобольной. Уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в Киеве за 2008 год составлял 300 на 100 тысяч населения.

Сегодня в Киеве паллиативную помощь неизлечимым больным оказывают три хосписа: отделение паллиативной медицины на 25 коек Киевской городской онкологической больницы; хосписное отделение на 30 коек клинической больницы №2 и хосписное отделение на 70 коек клинической больницы №10.

В целом в Украине работает 10 хосписных и паллиативных отделений.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что система здравоохранения в Киеве и в Украине в целом пока не может обеспечить доступность паллиативной и хосписной помощи для большинства людей. Для примера, в странах Европы паллиативная и хосписная помощь оказывается гражданам за счет страховой медицины, а поскольку в Украине институт страховой медицины отсутствует, то за бюджетные средства невозможно в полной мере обеспечить всех такой помощью.