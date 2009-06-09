Чтобы помочь онкобольным детям – мыли машины

Запорожские женщины-депутаты мыли машины, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями. В результате необычной акции на лекарства для маленьких пациентов гематологического отделения областной больницы было собрано 18 тысяч гривен.

Акция "Чистый город – здоровые дети", призванная собрать средства на лечение и реабилитацию детей с онкологическими заболеваниями, прошла в четверг 4 июня на одной из автомоек Запорожья. Автовладельцам предлагалось помыть машину за 1000 гривен (около 4000 рублей), а в качестве работников мойки выступали женщины-депутаты запорожского городского совета.

По словам одной из участниц акции Ирины Денщиковой, с помощью моющих средств и специальных инструментов помыть машину не сложно. За три часа проведения акции организаторы собрали более 18 тысяч гривен.

Тысячу гривен на лечение страдающих онкологическими заболеваниями детей внес и мэр Запорожья Евгений Карташов. Однако от мытья своей машины градоначальник отказался, сославшись на то, что решил пожалеть труд депутатов.

По словам работников автомойки, женщины-депутаты составили им достойную конкуренцию. Обычная цена помывки одного автомобиля на этом предприятии составляет 30 гривен (около 120 рублей).

medportal.ru