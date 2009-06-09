Крем «VICHY» запрещен к продаже в аптеках

Крем «VICHY» и «LA ROCHE POSAY» должен покинуть прилавки российских аптек. Такое решение приняла Федеральная антимонопольная служба РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый Регион» со ссылкой на пресс-службу ведомства, управление по борьбе с картелями в процессе проверки компаний, работающих на рынке парфюмерно-косметических средств, выявило, в договорах поставки продукции ЗАО «Л`Ореаль» под товарными знаками «VICHY» и «LA ROCHE POSAY» содержались условия, в соответствии с которыми продаваться эти товары могли только в специализированных помещениях аптек при участии консультанта, владеющего профессиональными знаниями в области дерматологии.

«В соответствии с действующим законодательством аптечные учреждения в России предназначены для продажи лекарственных средств, – сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Александр Кинёв. – Товары фирмы «Л`Ореаль», о которых идёт речь, – это парфюмерно-косметические товары и к лекарственным средствам они не относятся. Является ли их продажа в аптеках введением покупателей в заблуждение – это отдельный вопрос, который мы не рассматривали».

Стоит отметить, что при проведении расследования в отношении ЗАО «Л`Ореаль», ФАС России взаимодействовала с французским национальным органом по защите конкуренции и активно использовала представленную им информацию. Дело в том, что в 90-е годы аналогичные обстоятельства не раз становились предметом разбирательства между антимонопольным органом Франции и предприятиями группы лиц «Л`Ореаль».

«Проблема не ограничивается только торговыми марками «VICHY» и «LA ROCHE POSAY», – сообщает Александр Кинев. – По нашим данным в некоторых аптечных сетях, доля товаров, которые не являются лекарствами, превышает 70%. Некоторые производители пользуются тем, что у населения уровень доверия к товарам, которые продаются в аптеках города выше. Свой интерес, от этого имеют и аптечные сети. Мы продолжим заниматься этим вопросом».

nr2.ru