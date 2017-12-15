МИД Украины требует от России обеспечить незаконно удерживаемым украинцам право на медицинскую помощь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Нью-Йорк в общении с партнерами в Организации Объединенных Наций поднимает вопрос доступа врачей к незаконно удерживаемым в Российской Федерации украинцам.

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Об этом Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

"Ильми Умеров, Павел Гриб, Станислав Клых, Веджие Кашка, теперь Бекир Дегерменджи - людей в буквальном смысле замордовывают, доводят до смерти. В Нью-Йорке с партнерами говорю о необходимости доступа иностранных и украинских врачей ко всем украинцам, которые незаконно удерживаются в РФ", - заявил министр.

По информации МИД, Климкин находится с рабочим визитом в Нью-Йорке 14-16 декабря.

Он примет участие в брифинге Совета безопасности ООН министерского уровня по нераспространению оружия массового уничтожения в контексте ситуации с КНДР. Заседание пройдет под председательством Таро Коно, министра иностранных дел Японии - страны, председательствующей в Совете безопасности ООН на протяжении декабря 2017 года.

В ходе визита также запланированы встречи Климкина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, участниками заседания высокого уровня, а также ряд двусторонних встреч в рамках продвижения проекта Резолюции 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по правам человека в Крыму.

Сегодня, 15 декабря, МИД Украины выступил с требованием к РФ обеспечить незаконно удерживаемым украинцам право на получение медицинской помощи в полном объеме.