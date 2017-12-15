Украинские родители едут за границу, чтобы сделать своим детям прививки против менингита (видео)

После смерти трех малышей от менингококковой инфекции в Киеве, столичные родители собирают чемоданы, пишет ТСН.

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В Украине прививку от болезни, которая унесла детские жизни менее, чем за сутки, не делают. Препарат до сих пор не зарегистрирован. Зато в Европе вакцина есть в каждой клинике.