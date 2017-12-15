Украинские родители едут за границу, чтобы сделать своим детям прививки против менингита (видео)
14:29, 15 декабря 2017Страна
168 0
В Украине прививку от болезни, которая уносит детские жизни менее, чем за сутки, не делают.
В Европе вакцина есть в каждой клинике / newsru.co.il
После смерти трех малышей от менингококковой инфекции в Киеве, столичные родители собирают чемоданы, пишет ТСН.
Читайте такжеМедики рассказали о основные симптомы менингита
В Украине прививку от болезни, которая унесла детские жизни менее, чем за сутки, не делают. Препарат до сих пор не зарегистрирован. Зато в Европе вакцина есть в каждой клинике.
Родители с детьми едут в Европу, чтобы сделать прививку от менингита
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter